Росіяни зруйнували синагогу в Маріуполі

Російські війська зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі.
Про це у середу, 18 травня, повідомила мерія міста.
“Вкотре підтверджують свій ганебний статус “рашистів”. Російські “освободітєлі” знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю “старої синагоги” та приміщення центру громади”, – йдеться в повідомленні.
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