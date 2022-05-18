Росіяни знищили школу в Авдіївці: лупили фосфорними боєприпасами

На Донеччині російські загарбники фосфорними боєприпасами обстріляли школу в Авдіївці, вона згоріла вщент.

Про це в середу, 18 травня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1. Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися”, – написав очільник області.

Він зазначив, що до широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

«Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни. У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – наголосив Кириленко.

Він нагадав, що загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

«Все відбудуємо. А росіяни – за все заплатять!», – запевнив керівник області.

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