Росіяни знищили школу в Авдіївці: лупили фосфорними боєприпасами

Про це в середу, 18 травня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1. Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися”, – написав очільник області.
Він зазначив, що до широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.
«Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни. У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – наголосив Кириленко.
Він нагадав, що загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.
«Все відбудуємо. А росіяни – за все заплатять!», – запевнив керівник області.
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