Пораненим окупантам діагностують остеохондроз та виразку, щоб не платити компенсацій

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Пораненим окупантам з так званої “ЛНР” діагностують остеохондроз та виразку, щоб не платити компенсацій.

Про це у середу, 18 травня, інформує пресцентр ГУР МОУ.

“Влада так званої “ЛНР” не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки «ЛНР» отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення “ЛНР”, навіть незважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.

“Враховуючи безповоротні втрати 2-го армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать «мобілізовані» з території «ЛНР»), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується”, – додали в ГУР.

У розвідвідомстві також розповіли, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово «мобілізованих» на війну проти України.

Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.

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