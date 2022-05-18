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На Банковій надумали об’єднати ГУР із контррозвідкою. Правозахисники проти

18/05/2022 15:16

На розгляд Верховної Ради внесено законопроєкт №7380, який передбачає розширення Головного управління розвідки до Управління розвідки та контррозвідки, що повертає українські спецслужби до практики часів радянських спецслужб.

Про це пише журналістка, координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

“Під шум війни деякі люди з офісу президента і ГУР настільки повірили у власну безсмертність, що вирішили прибрати до рук воєнну контррозвідувальну діяльність у державі, розширивши Головне управління розвідки до Управління розвідки та контррозвідки”, – зауважила Решетилова.

За її словами, правозахисники вже багато років говорять про необхідність незалежності контррозвідувальної діяльності, що є виключною й основною функцією Служби безпеки України і до цього, власне, має зводитися вся реформа СБУ.

Натомість “хтось в ОП” вирішив “одним помахом руки перекреслити майбутнє всіх спецслужб у період війни і повернути їх до радянських практик”.

“Навіщо реформувати СБУ і працювати над розвитком військової контррозвідки, якщо можна просто її знищити, створивши аналог КГБ”, – іронізує Решетилова.

“Більше того, законопроєктом передбачається, що цей орган буде виведений з підпорядкування Міністерства оборони, тобто ініціатори фактично позбавлять МО функції розвідувальної діяльності“, – наголосила журналістка.

Вона закликала профільний Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й суміжні комітети звернути увагу ініціаторів законопроєкту на вказані зауваження і “порадити їм зайнятися справжньою реформою СБУ, яка вже давно прописана, посиленням СЗРУ та технічним забезпеченням ГУР”.

Зауважимо, що однією зі співавторів законопроєкту вказана заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони, представниця фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла.

Вона прокоментувала допис Решетилової, однак згодом, вочевидь, видалила свій коментар.

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Україна

На Банковій надумали об’єднати ГУР із контррозвідкою. Правозахисники проти

На розгляд Верховної Ради внесено законопроєкт №7380, який передбачає розширення Головного управління розвідки до Управління розвідки та контррозвідки, що повертає українські спецслужби до практики часів радянських спецслужб. Про це...

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