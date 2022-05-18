25-та бригада ДШВ показала, як спалила ворожу БМП та повний окоп росіян. ВІДЕО

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ спалила ворожу БМП та повний окоп росіян.
Відео поширила вранці у середу, 18 травня, пресслужба військової частини.
“Починаємо ранок з приємних новин! Бойова машина піхоти та “заблукавші” окупанти пішли вслід за “русским военным кораблём” у Чорному морі. І хоча задачі в них були різні, але фінал один. Далі буде…” – йдеться в підписі до відео.
Читайте також:
Десантники 25-ї бригади влупили по ворожій БМП: боєкомплект здетонував, росіяни згоріли. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!