25-та бригада ДШВ показала, як спалила ворожу БМП та повний окоп росіян. ВІДЕО

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ спалила ворожу БМП та повний окоп росіян.

Відео поширила вранці у середу, 18 травня, пресслужба військової частини.

“Починаємо ранок з приємних новин! Бойова машина піхоти та “заблукавші” окупанти пішли вслід за “русским военным кораблём” у Чорному морі. І хоча задачі в них були різні, але фінал один. Далі буде…” – йдеться в підписі до відео.

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