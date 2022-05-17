В окупованому Донецьку понамальовували українських прапорців

У тимчасово окупованому Донецьку невідомі українські понамальовували українських прапорців.
Фото поширила пресслужба територіальної оборони ЗСУ у вівторок, 17 травня.
“Тимчасово окупований Донецьк. Національний спротив в дії”, – йдеться в повідомленні.
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