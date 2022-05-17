У Словаччині почали розслідування проти ексміністра юстиції через схвалення війни РФ

Штефана Гарабін

У Словаччині проти колишнього очільника Верховного суду та ексміністра юстиції Штефана Гарабіна почали розслідування у зв’язку з тим, що він висловив підтримку війни РФ проти України.

Про це в вівторок, 17 травня, інформує “Європейська правда”.

Гарабіна затримала кримінальна поліція, але за кілька годин відпустила.

Ексурядовця звинувачують у схваленні злочинних дій та злочині екстремізму. Правоохоронці пообіцяли надати більше інформації згодом.

Як повідомляють, звинувачення проти Гарабіна пов’язані з його дописом, яким він 25 лютого підтримав вторгнення РФ в Україну, написавши, що “зробив би те саме, що зробив Путін, зважаючи на те, що відбувається в Україні”, повторюючи аргументи російської пропаганди.

Допис згодом був видалений зі сторінки, але знімки екрана збереглися.

Гарабін у спілкуванні з пресою після того, як його відпустила поліція, заявив, що не бачить нічого протизаконного у своєму дописі і це було висловлення його особистої думки.

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