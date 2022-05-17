Росія намагається залучити іноземні ЗМІ, щоб створювати фейки про війну в Україні, – ГУР

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Кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ, щоб створювати нові фейки про війну в Україні.

Про це в вівторок, 17 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України”, – йдеться в повідомленні.

З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя.

Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки “місцевих очевидців”, які розповідатимуть журналістам про “злочини” захисників Маріуполя.

Так званий “престур” також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Дмитром Пушиліним.

До участі в “престурі” міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, Німеччини, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

“Застерігаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави”, – наголосили в ГУР.

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