Рашисти випустили по Охтирці на Сумщині 5 ракет, є поранені. ФОТО

По Охтирці на Сумщині окупанти завдали ракетного удару. Унаслідок атаки щонайменше п’ять людей поранено.
Про це вранці в вівторок, 17 травня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації області Дмитро Живицький.
“Сьогодні близько п’ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П’ять російських ракет вдарили по мирних цивільних об’єктах і спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка»”, – розповів Живицький.
За попередньою інформацією, внаслідок цього удару по місту щонайменше п’ять людей було поранено.
Читайте також:
На Сумщині в бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!