Рашисти випустили по Охтирці на Сумщині 5 ракет, є поранені. ФОТО

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По Охтирці на Сумщині окупанти завдали ракетного удару. Унаслідок атаки щонайменше п’ять людей поранено.

Про це вранці в вівторок, 17 травня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації області Дмитро Живицький.

“Сьогодні близько п’ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П’ять російських ракет вдарили по мирних цивільних об’єктах і спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка»”, – розповів Живицький.

< ► > Фото: Дмитро Живицький/Телеграм

За попередньою інформацією, внаслідок цього удару по місту щонайменше п’ять людей було поранено.

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