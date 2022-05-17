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Окупанти намагаються врятувати свій затонулий катер біля Зміїного, – зведення Генштабу

17/05/2022 09:19

У Чорному морі, біля острова Зміїний, російські загарбники проводили підйомно-рятувальні роботи на місці знищення ворожого катера.

Про це вранці в вівторок, 17 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 7 травня підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника “Байрактар” було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси “Тор”.

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