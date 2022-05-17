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На сході окупанти хочуть наступати по всій лінії фронту, але ЗСУ відбивають атаки, – ГШ

17/05/2022 19:24

На Донецькому напрямку російські війська намагаються вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення.

Про це у вівторок, 17 травня, інформує у вечірньому зведенні пресслужба Генштабу ЗС.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА“Орлан-10”.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

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