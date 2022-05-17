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Керівнику Луганської ТЕС, якого призначили окупанти, оголосили про підозру в держзраді

17/05/2022 16:46

Начальнику одного з Департаментів ТОВ “ДТЕК Східенерго” повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це у вівторок, 17 травня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

“Підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою. Всупереч наказу товариства про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, він добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС та за участі представника так званої «ЛНР» незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ”, – йдеться в повідомленні. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

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