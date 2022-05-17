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Духи як різновид парфумерної продукції ℗

17/05/2022 17:31

Сучасні виробники пропонують різноманітну парфумерію, яка відрізняється не лише за брендами, а й називається по-різному. Виникає питання, чим відрізняються духи, парфуми, туалетна, парфумована вода, одеколон, дезодорант, за якими характеристиками вони відмінні.

У кожному ароматі присутні певна композиція, вода та барвники, змішані зі спиртом. Відмінності між різними продуктами – у кількості парфумерного екстракту.

Перш ніж обирати той чи інший товар, потрібно дізнатися якнайбільше про його особливості. Важливим є не тільки склад, а й присутні нотки. Вони бувають верхніми, середніми та базовими. Кожна виконує своє завдання. Верхні створюють перше враження, середні розкривають композицію у всій красі, а базові забезпечують шлейф, тобто післясмак.

Особливості різних типів парфумерної продукції

Кожен різновид відрізняється за стійкістю. Найдовше різновидів тримаються духи. Це найбільш концентрований тип, у якому є до 30% композиції. За основу при виробництві береться екстракт, розчинений у 96% спирті. Духи коштують дорожче за іншу парфумерну продукцію. Але вони завжди глибші, багатогранні, приваблюють красивим, витонченим оформленням флакона. Навіть пари крапель вистачить, щоб аромат зберігся на кілька годин.

Широко поширені також парфумована й туалетна вода. Перша зазвичай випускається у флаконах у вигляді спреїв-пульверизаторів, тому її зручно наносити протягом дня, коли запах слабшає. Туалетна вода робиться для жінок і чоловіків, її випускає більшість виробників парфумерії. Вона пахне не так сильно, як парфуми. Навіть східні чи цитрусові нотки у ній не здаються різкими.

Які є різновиди запахів

Композиція теж має значення при виборі. Вона складається з різних ноток, і всі розкриваються по-своєму. Кожна формує та доповнює образ, підкреслює характер людини.

Усі існуючі аромати поділяються на кілька категорій:

  • східні. Подобаються не всім, тому що мають характерне звучання із пряними та димними нотками. Належать до вечірніх запахів, добре доповнюють морозну зимову погоду, підходять для урочистих вечорів;
  • дерев’яні. Дуже багатогранні композиції, у яких поєднується багато різних ноток. Вони трохи вершкові, теплі, частково солодкі, деякі мають відтінок металу;
  • квіткові. Найбільш багатогранні та універсальні аромати підходять практично всім. Розкриваються по-різному залежно від інгредієнтів. Наприклад, ірис додає трохи відтінків дерев, а жасмин – кремових, вершкових;
  • фруктові. У таких композиціях майже завжди є солодкі нотки. Часто їх доповнює легкий колір ванілі. Окремо виділяють також цитрусові, які звучать трохи різкіше. Є також зелені, іноді різкі, трохи гіркуваті, теплі;
  • фужерні. Така композиція складається з пачулі, ладану, моху та багатьох інших інгредієнтів. Ці аромати не обходяться без цитрусових.
  • Існують також морські запахи з цитрусовими, м’ятними, лавандовими нотками.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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