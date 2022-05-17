Духи як різновид парфумерної продукції ℗

Сучасні виробники пропонують різноманітну парфумерію, яка відрізняється не лише за брендами, а й називається по-різному. Виникає питання, чим відрізняються духи, парфуми, туалетна, парфумована вода, одеколон, дезодорант, за якими характеристиками вони відмінні.
У кожному ароматі присутні певна композиція, вода та барвники, змішані зі спиртом. Відмінності між різними продуктами – у кількості парфумерного екстракту.
Перш ніж обирати той чи інший товар, потрібно дізнатися якнайбільше про його особливості. Важливим є не тільки склад, а й присутні нотки. Вони бувають верхніми, середніми та базовими. Кожна виконує своє завдання. Верхні створюють перше враження, середні розкривають композицію у всій красі, а базові забезпечують шлейф, тобто післясмак.
Кожен різновид відрізняється за стійкістю. Найдовше різновидів тримаються духи. Це найбільш концентрований тип, у якому є до 30% композиції. За основу при виробництві береться екстракт, розчинений у 96% спирті. Духи коштують дорожче за іншу парфумерну продукцію. Але вони завжди глибші, багатогранні, приваблюють красивим, витонченим оформленням флакона. Навіть пари крапель вистачить, щоб аромат зберігся на кілька годин.
Широко поширені також парфумована й туалетна вода. Перша зазвичай випускається у флаконах у вигляді спреїв-пульверизаторів, тому її зручно наносити протягом дня, коли запах слабшає. Туалетна вода робиться для жінок і чоловіків, її випускає більшість виробників парфумерії. Вона пахне не так сильно, як парфуми. Навіть східні чи цитрусові нотки у ній не здаються різкими.
Композиція теж має значення при виборі. Вона складається з різних ноток, і всі розкриваються по-своєму. Кожна формує та доповнює образ, підкреслює характер людини.
Усі існуючі аромати поділяються на кілька категорій:
Матеріал публікується на правах реклами ℗
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!