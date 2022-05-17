Десантники 25-ї бригади влупили по ворожій БМП: боєкомплект здетонував, росіяни згоріли. ВІДЕО

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ влучно знищили ворожу БМП-1, внаслідок цього здетонував ще й боєкомплект, а росіяни згоріли всередині.
Відео поширила пресслужба Командування ДШВ у вівторок, 17 травня.
“Ось так Січеславські десантники знищують російських окупантів разом з бронетехнікою… Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і згоріли вороги!”, – йдеться в описі до відео.
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