В Естонії починаються масштабні військові навчання за участі 16 тис. армійців

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В Естонії сьогодні розпочинаються великі навчання Siil 2022 (“Їжак 2022”), у яких візьмуть участь понад 15 000 військовослужбовців із 10 країн.

Про це в понеділок, 16 травня, інформує пресслужба Сил оборони Естонії.

У навчаннях беруть участь близько 7 100 резервістів, 2 500 солдатів-строковиків, 2 000 військовослужбовців-контрактників та 4 200 солдатів союзників із 10 країн.

Задіяні сотні одиниць техніки, зокрема бронетехніка, БМП, танки, кораблі, гелікоптери та літаки.

Метою маневрів є перевірка боєздатності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози. Відмінною рисою навчань стане акцент на регіональній співпраці.

У маневрах візьмуть участь американські, британські та польські ракетні системи, а географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до північної Латвії.

Завершаться навчання 3 червня.

Одночасно в Естонії та поблизу неї проводиться ще кілька навчань. Латвія організовує навчання Namejs, в рамках яких, серед іншого, відпрацьовуються транскордонне співробітництво та спільні з Силами оборони Естонії процедури командування, зазначає “Європейська правда”.

У рамках навчань Defender Europe морські піхотинці США взаємодіятимуть з естонськими військовослужбовцями на Сааремаа, пройдуть бойові стрільби на морі. Штаб Північної дивізії НАТО проведе навчання Knight Legion.

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