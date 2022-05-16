Home / Світ / Європа / Угорський парламент переобрав Орбана прем’єром. У промові він згадав Україну

Угорський парламент переобрав Орбана прем’єром. У промові він згадав Україну

16/05/2022 17:55

Парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомляє портал HVG.hu.

За переобрання Орбана проголосували 133 депутати, проти були 27, ніхто не утримався.

Після цього Орбан склав присягу – вже вп’яте.

У своїй промові він згадав про нібито втручання України у виборчу кампанію в Угорщині, а також про війну РФ проти України і санкції.

Він чітко дав зрозуміти: Україна під ударом, Росія нападає, тому уряд сприяє гуманітарним операціям з українськими біженцями.

“Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію” – зазначив Орбан.

Також він заявив, що в інтересах європейської єдності Угорщина не буде перешкоджати санкціям, поки вони не перетнуть червону лінію самооборони угорської економіки, якщо вони не загрожуватимуть енергетичній безпеці.

“НАТО не повинен переходити від оборонного альянсу до військового”, – заявив також він.

“Ця війна не повинна була розпочатися”, – зазначив Орбан, який сказав, що війну легко почати, але важко закінчити, і він не бачить засобів у Європи, щоб прискорити кінець війни. За його словами, санкції не можуть поставити Росію на коліна.

Читайте також:
Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО і ЄС, – посол

Унікальних переглядів: 35
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Громада храму в Одеській області перейшла до ПЦУ

У селі Визирці, що на Одещині, парафія місцевого храму в умовах війни з РФ вирішила зректися підпорядкування так званій Українській православній церкві Московського патріархату. Про це повідомив у понеділок, 16...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse