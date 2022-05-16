У Маріуполі показали пошкоджений МБАК “Лубни”

Пошкоджений МБАК «Лубни» (P178) у Маріуполі. Травень 2022. Фото: ЗМІ РФ

У Маріуполі показали пошкодження на українському малому броньованому артилерійському катері “Лубни” (P178) проєкту 58155 “Гюрза-М”, який було затоплено у ході бою за українське місто.

Нещодавно окупаційні сили Росії підняли пошкоджений катер та продемонстрували пошкодження, пише у понеділок, 16 травня, “Мілітарний”.

На світлинах помітно, що бронекатер пробитий у кількох місцях.

На корпусі є один великий пролом. Також один зі снарядів потрапив у рубку катера.

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