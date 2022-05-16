Home / Війна / У Маріуполі показали пошкоджений МБАК “Лубни”

У Маріуполі показали пошкоджений МБАК “Лубни”

16/05/2022 21:40

У Маріуполі показали пошкодження на українському малому броньованому артилерійському катері “Лубни” (P178)  проєкту 58155 “Гюрза-М”, який було затоплено у ході бою за українське місто.

Нещодавно окупаційні сили Росії підняли пошкоджений катер та продемонстрували пошкодження, пише у понеділок, 16 травня, “Мілітарний”.

На світлинах помітно, що бронекатер пробитий у кількох місцях.

На корпусі є один великий пролом. Також один зі снарядів потрапив у рубку катера.

Читайте також:
Флагман ВМС “Гетьман Сагайдачний” затоплено в Миколаєві

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Шуфрич виїхав з України, але обіцяє повернутися

Народний депутат України, член депутатської групи “Платформа за життя та мир” Нестор Шуфрич заявив, що наразі перебуває за межами України, але запевняє, що до 23 травня включно повернеться. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse