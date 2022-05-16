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СБУ заблокувала роботу заводу в Дніпрі, який планував допомагати Росії

16/05/2022 19:11

Служба безпеки України заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського військово-промислового комплексу. 

Про це у понеділок, 16 травня, інформує пресцентр СБУ.

“Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Серед іншого, йдеться про такі товари подвійного призначення як труби із високотехнологічного спеціального сплаву“, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 тонн цієї продукції загальною вартістю понад 450 млн грн.

За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Уже там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів воєнно-промислового комплексу.

“Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО. Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства”, – наголошує речник спецслужби Артем Дехтяренко. 

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.

“За їх результатами буде вирішено питання щодо накладення арешту на майно та активи підприємства на десятки мільйонів гривень. Крім того, СБУ планує ініціювати процедуру примусового вилучення відповідного майнового комплексу з подальшою його передачею у власність держави”, – додали у відомстві. 

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