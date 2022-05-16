Росіяни намагаються відновити роботу порту Маріуполя, щоб вивезти вкрадений метал, – радник мера

У блокадному Маріуполі російські загарбники знову намагаються поновити роботу порту. Однак їм це не вдається, поки залишається затопленим судно “Меотида”.
Про це в понеділок, 16 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Окупанти поновили спроби відновлення роботи порту, тому що іншого шляху для вивезення вкраденого металу, забезпечення мінімальної логістики для російських військових не знайдено.
Так, сьогодні майже закінчили розмінування. Вчора було піднято з дна старих «воріт» затоплений катер прикордонників. Але поки затоплена «Меотида» з нашим прапором гордо тримає вхід у нові «ворота», які є основними для поновлення морських перевезень”, – написав Андрющенко.
Він також опублікував відео з порту, на якому видно над водою частину надпалубної конструкції затопленого судна з українським прапором.
Судно “Меотида” затоплене, лежить на ґрунті під водою біля стінки в акваторії порту Маріуполь.
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