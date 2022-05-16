Пєсков пояснив, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Фото: пресслужба Альянсу

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії та Швеції тому, що Київ з Москвою нібито має “територіальну суперечку”.

Про це він заявив у понеділок, 16 травня, його цитує кремлівське видання “РИА Новости“.

“У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту. Це питання серйозне, яке викликає наше занепокоєння. Ми будемо уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО у прикладному плані з погляду нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно”, – сказав він.

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