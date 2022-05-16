Прикордонники на Сумщині удосвіта відбили наступ диверсантів

Фото: пресслужба ДПСУ

Сьогодні впродовж дня відбулося шість обстрілів з території Росії прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини, а вдосвіта наші вартові кордону відбили наступ диверсантів.

Про це у понеділок, 16 травня, повідомили в пресцентрі ДПСУ.

Зазначається, що російські снаряди розривалися поблизу населених пунктів Новгород-Сіверського, Семенівського та Городнянського районів Чернігівщини, а також Шосткинського району Сумщини.

“Близько 5 години ранку росіяни на Сумщині відкрили вогонь, щоб допомогти диверсійним групам пробратися в Україну. Прикордонники дали бій та змусили відступити диверсантів за межі державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

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