Прикордонники на Сумщині удосвіта відбили наступ диверсантів

Сьогодні впродовж дня відбулося шість обстрілів з території Росії прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини, а вдосвіта наші вартові кордону відбили наступ диверсантів.
Про це у понеділок, 16 травня, повідомили в пресцентрі ДПСУ.
Зазначається, що російські снаряди розривалися поблизу населених пунктів Новгород-Сіверського, Семенівського та Городнянського районів Чернігівщини, а також Шосткинського району Сумщини.
“Близько 5 години ранку росіяни на Сумщині відкрили вогонь, щоб допомогти диверсійним групам пробратися в Україну. Прикордонники дали бій та змусили відступити диверсантів за межі державного кордону”, – йдеться в повідомленні.
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