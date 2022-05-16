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Прем’єр-міністром Франції вдруге в історії обрана жінка

16/05/2022 21:41

Переобраний на посаді президент Франції Еммануель Макрон обрав прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн та доручив їй формування уряду.

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу в понеділок, 16 травня, передає BFM.

Раніше цього дня Жан Кастекс подав прохання про відставку з посади прем’єра.

Із призначенням 61-рінчої Елізабет Борн уряд Франції вдруге в історії очолить жінка – після того, як соціалістка Едіт Крессон була першою жінкою – прем’єр-міністром Франції у 1991-1992 роках, при президентові Франсуа Міттерану.

Борн представляє партію Макрона “Вперед, республіко!” та відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи старого-нового президента.

За повідомленнями ЗМІ, Макрон хотів призначити жінку і “когось, хто сильний у соціальних питаннях, екологічних та виробничих питаннях”.

Згідно з соцопитуванням Elabe, проведеним у травні для Les Echos і Radio Classique, Елізабет Борн мала позитивний імідж лише у 19% французів. 34% опитаних сказали, що мають погане уявлення про неї, а 47%  – не мають певної думки.

Борн у минулому була керівницею мережі паризького метро, історично близькою до Соціалістичної партії.

Вона також обіймала посаду міністра транспорту та екології при Макроні та успішно проводила реформи, пов’язані з професійною підготовкою та французькою залізничною компанією SNCF.

Борн також балотується як кандидат на майбутніх парламентських виборах від партії Макрона.

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