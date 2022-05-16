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“Повітряні” підсумки 15 травня: знищено 2 гелікоптери РФ і ворожу переправу через Інгулець

16/05/2022 01:13

За підсумками доби 15 травня українська ППО знищила 11 ворожих цілей, зокрема два гелікоптери, а наша ударна авіація завдала нищівного удару по переправі окупантів через річку Інгулець.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“15 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала чергового ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець”, – зазначається в повідомленні.

На рахунку Зенітних ракетних військ Повітряних сил цього дня – дві збиті крилаті ракети, три безпілотних літальних апарати “Орлан-10” та вертоліт Ка-52.

А Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила вертоліт Мі-28 та чотири БПЛА “Орлан-10”.

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

  • 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);
  • 7 БПЛА (ОТР);
  • 2 крилаті ракети.

“Винищувачі ЗСУ продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки”, – додали в КПС.

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