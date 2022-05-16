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Полонений росіянин розповів, що РФ навмисно знищувала багатоповерхівки в Харкові

16/05/2022 19:52

Російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки в Харкові.

Про це Службі безпеки України розповів полонений окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни в передмісті Харкова. Свідчення опублікували у понеділок, 16 травня.

“Командир відділення 25 артилерійської бригади ЗС РФ повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об’єктах”, – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно зазнавав обстрілів з ворожих РСЗВ “Град” і “Ураган”, – має одну з найбільш щільних забудов.

Станом на сьогодні майже кожна 16-поверхівка зазнала руйнувань від рук окупантів.

Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за “виходами” своєї та української артилерії.

Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів РФ і знищення мирних харків’ян.

Спецслужба перевіряє надані свідчення.

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