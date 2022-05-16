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Окупанти готуватимуть Енергодар до “референдуму”, – Запорізька ОВА

16/05/2022 23:51

Російські війська в окупованому Енергодарі – місті енергетиків Запорізької АЕС – готують “референдум” та викрадають людей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Запорізької обласної військової адміністрації 16 травня.

“Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого “референдуму”. Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді – остаточно долучити Запорізьку АЕС до “Росатому”, щоб знищити енергетичну систему України”, – сказано в повідомленні.

“За повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові сьогодні ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв’язували руки й вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі”, – зазначено також у зведенні.

Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

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