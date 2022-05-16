На Луганщині окупанти обстріляли низку населених пунктів із РСЗВ

Ілюстративне фото

Російські війська обстріляли з артилерії та РСЗВ низку населених пунктів у Луганській області, зафіксовані численні руйнування.

Із-під Борівського, що поблизу Сєвєродонецька, захисники вибили окупантів.

Про це вранці в понеділок, 16 травня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки”, – йдеться в повідомленні.

Вдень 15 травня зафіксували потрапляння російських снарядів у сім багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, пошкоджена будівля професійного училища.

Крім того, росіяни з артилерії та систем залпового вогню атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку.

Водночас захисники 15 травня відбили 17 атак ворога, знищили три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, один ворожий автомобіль.

Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних типу “Орлан-10”.

Читайте також:

Батальйон Харківської бригади ТрО вийшов на північний кордон області