Home / Світ / Росія / McDonaldʼs остаточно йде з Росії після понад 30 років роботи

McDonaldʼs остаточно йде з Росії після понад 30 років роботи

16/05/2022 14:54

McDonaldʼs оголосив про остаточний вихід із Росії після більш ніж 30 років роботи. Бізнес там компанія більше не вважає прийнятним.

Про це у понеділок, 16 травня, пише Insider.

“Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та погіршення непередбачуваного операційного середовища привели McDonald’s до висновку, що подальше володіння бізнесом у Росії більше не є прийнятним і не відповідає цінностям McDonald’s”, – йдеться у заяві фудгіганта.

Бізнес продадуть місцевому покупцеві, а ресторани “деархівують”. Це означає, що назву, бренд, меню та логотип на території РФ використовувати не зможуть.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, на початку березня, компанія McDonald’s зупинила свою діяльність на території Росії і закрила всі 850 ресторанів. Тоді повідомляли, що це тимчасовий захід.

Читайте також:
Через санкції Росія використовує чіпи з холодильників у військовій техніці, – міністерка США
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Єврокомісія готує висновок для Європейської ради за заявкою України до ЄС

Євросоюз отримав усі відповіді України на запитання Унії, наразі Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до Союзу. Про це в понеділок, 16 травня, повідомив єврокомісар...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse