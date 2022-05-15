Росія втратила третину сил, зібраних для вторгнення, і зупинена щонайменше на місяць, – розвідка UK

Знищена російська техніка біля понтонної переправи через Сіверський Донець у районі селища Білогорівка

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки у неділю, 15 травня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/VBPIqyrgA5 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, “незважаючи на незначні досягнення на початку”, Росія не змогла захопити значної території України, а натомість “зберігає стабільно високий рівень виснаження”.

“Станом на зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому [для нападу на Україну]”, – ідеться в аналітичному дописі.

Також військове відомство очікує, що затримки “майже напевно посилюватимуться” через втрату військом РФ понтонного обладнання та безпілотників.

“Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського понтонного обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, які мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО”, – констатують британці.

Крім того, дії російських збройних сил дедалі більше обмежені “постійним низьким бойовим духом” та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

“За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів”, – робить висновок військова розвідка Сполученого Королівства.

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