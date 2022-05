Росія втратила третину сил, зібраних для вторгнення, і зупинена щонайменше на місяць, – розвідка UK

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки у неділю, 15 травня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/VBPIqyrgA5

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022