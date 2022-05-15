Home / Війна / Росія втратила третину сил, зібраних для вторгнення, і зупинена щонайменше на місяць, – розвідка UK

Росія втратила третину сил, зібраних для вторгнення, і зупинена щонайменше на місяць, – розвідка UK

15/05/2022 10:16

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки у неділю, 15 травня.

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, “незважаючи на незначні досягнення на початку”, Росія не змогла захопити значної території України, а натомість “зберігає стабільно високий рівень виснаження”.

“Станом на зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому [для нападу на Україну]”, – ідеться в аналітичному дописі.

Також військове відомство очікує, що затримки “майже напевно посилюватимуться” через втрату військом РФ понтонного обладнання та безпілотників.

“Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського понтонного обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, які мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО”, – констатують британці.

Крім того, дії російських збройних сил дедалі більше обмежені “постійним низьким бойовим духом” та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

“За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів”, – робить висновок військова розвідка Сполученого Королівства.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 81 – 15.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зробимо все, щоб “Євробачення” приймав відбудований Маріуполь, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” та висловив упевненість, що українці виграють і у війні. “Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse