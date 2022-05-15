Країни G7 підтримують передачу заарештованих російських активів на відбудову України, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив позитивну реакцію країн Великої сімки (G7) на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

Про це він розповів у фейсбуці в неділю, 14 травня.

“Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави. Ідеться про сотні мільярдів євро”, – прокоментував Кулеба зустріч глав МЗС Групи семи в Німеччині.

Крім того, міністр відзначив, що G7 підтвердила готовність взяти участь у відновленні України, зокрема в реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

Кулеба підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом.

“Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином”, – зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що сьогодні вирушає в Брюссель: “Ми всі командно б’ємося за шостий санкційний пакет ЄС і нафтове ембарго в ньому”.

Читайте також:

Держави G7 пообіцяли посилювати ізоляцію Росії й постачати Україні зброю, “скільки буде потрібно”