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На Донбасі командування РФ змушене об’єднувати недобитки десантників із приватними компаніями, – зведення Генштабу

15/05/2022 18:54

Окупанти на Луганщині зазнають значних втрат у живій силі та техніці, тому командування змушене об’єднувати недобитки десантних підрозділів із приватними військовими компаніями.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 15 травня.

“На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів”, – сказано в повідомленні.

Щодо бойових дій на Сході України в Генштабі повідомили:

На Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.

На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

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