Ворог намагається встановити системи ППО на острові Зміїний

На острові Зміїний у Чорному морі армія Російської Федерації намагається встановити системи протиповітряної оборони.
Про це вранці в суботу, 14 травня, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати бойові завдання. Дивимося на Придністров’я, яка імітація певних рухів відбувається, контролюємо весь процес. Те саме стосується острова Зміїного, там ворог намагається встановити системи протиповітряної оборони. Але відповідні рішення нашого міського керівництва стануть для ворога фатальними”, – сказав він.
Напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розмістила на захопленому острові Зміїний комплекси протиповітряної оборони “Панцир” і “Тор-М2”.
Раніше ЗСУ завдавали ракетно-бомбових ударів по Зміїному, по угрупованню ворога працювала українська авіація. За даними ГШ, катер проєкту “Серна”, уражений біля берегів острова, мав на борту системи ППО )ЗРК “Тор”) для встановлення на острові.
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