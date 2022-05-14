Україна готова повернути РФ її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах

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Україна готова повернути Російській Федерації тіла загиблих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом.

Про це в глава Управління військово-цивільної співпраці України Володимира Лямзіна, передає Reuters.

“Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору”, – йдеться в повідомленні.

13 травня в Україні повантажили тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.

За словами Лямзіна, у різних регіонах нашої держави стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла окупантів.

У поїзді, який знімали журналісти на околиці Києва, лежить кілька сотень тіл загарбників.

Лямзін зазначив, що більша частина їх привезена з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з деяких інших областей.

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