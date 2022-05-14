Окупанти звозять у Севастополь поранених і вбитих рашистів зі Зміїного, – ГУР

Росіяни звозять в окупований Севастополь поранених і вбитих з острова Зміїний: із 40 відряджених туди зв’язківців РФ після вдалих ударів ЗСУ вижили тільки 8.
Такі дані має Головне управління розвідки Міноборони.
“В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів з острова Зміїний. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони – військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі”, – зазначили в ГУР.
Крім того, через велику кількість поранених на території Криму ведеться активна кампанія щодо донорства крові.
“Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться”, – стверджують розвідники.
Зазначається, що одночасно на “державні підприємства” півострова надійшло розпорядження окупаційної влади відправити у місцеві військкомати визначену кількість чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників).
“Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від 3 місяців до 1 року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей”, – повідомляють у ГУР.
Водночас у розвідці відзначають, що багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки окупантів “виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах” їх одразу ж посилають на передову.
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