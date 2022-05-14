Окупанти оприлюднили контакти наречених й дружин оборонців Маріуполя, – радник мера

Російській війська атакують не лише українських військовослужбовців, а і їхні сім’ї.
У соціальних мережах рашисти оприлюднили особисті контакти (телефони та профілі) наречених і дружин оборонців Маріуполя.
Про це в суботу, 14 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя”, – написав він.
Нагадаємо, напередодні другий, третій і п’ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу зі закликом допомогти врятувати життя цивільних і військових із території заводу “Азовсталь” у Маріуполі.
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