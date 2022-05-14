На Запоріжжі окупанти готуються будувати багатоешелонну оборону, – зведення Генштабу

На Запорізькому напрямку для утримання захопленої території окупанти проводять заходи щодо побудови багатоешелонної оборони.

Про це вранці в суботу, 14 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонної оборони”, – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони Збройних сил України. Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські військові проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російської армії, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Протиповітряна оборона збила три безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій ЗСУ із мінометів та ствольної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону.

Продовжується вивезення військової техніки та майна ЗС російської федерації з території білорусі.

На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

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