Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Як наголошує видання, митець із Харкова відвідує поранених в госпіталі, волонтерить для українських захисників на фронті та сам захищає українську культуру від країни-агресорки.

“Він не виїхав, попри те, що росіяни жорстоко бомбардують місто, а зайнявся тим, для чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, заспокоєння їхніх сердець, організація концертів у сховищі Харківського метро”, – зазначили польські журналісти.

Серед кандидатів на відзнаку редакція розгладала президента України Володимира Зеленського, віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук, міських голів Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, українських командирів та дипломатів, солдатів та рятувальників.с

“Україна стала землею героїв”, – додає Gazeta Wyborcza.

“Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б’ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні”, – відреагував на повідомлення про відзнаку сам Сергій Жадан. Він подякував польському народу за підтримку та допомогу і пообіцяв перемогти “імперію зла” разом.



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