Home / Війна / Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza

Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza

13/05/2022 17:25

Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Як наголошує видання, митець із Харкова відвідує поранених в госпіталі, волонтерить для українських захисників на фронті та сам захищає українську культуру від країни-агресорки.

“Він не виїхав, попри те, що росіяни жорстоко бомбардують місто, а зайнявся тим, для чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, заспокоєння їхніх сердець, організація концертів у сховищі Харківського метро”, – зазначили польські журналісти.

Серед кандидатів на відзнаку редакція розгладала президента України Володимира Зеленського, віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук, міських голів Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, українських командирів та дипломатів, солдатів та рятувальників.с

“Україна стала землею героїв”, – додає Gazeta Wyborcza.

“Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б’ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні”, – відреагував на повідомлення про відзнаку сам Сергій Жадан.

Він подякував польському народу за підтримку та допомогу і пообіцяв перемогти “імперію зла” разом.

Читайте також:
Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Місця масових поховань навколо Маріуполя все збільшуються, – “Схеми”

Місця масових поховань біля Маріуполя Донецької області продовжують збільшуватись. Про це в п’ятницю, 12 травня, повідомляє проєкт “Схеми” (“Радіо Свобода”). Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse