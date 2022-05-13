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Військовий РФ зізнався матері, як розстріляв українського полоненого. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

13/05/2022 20:56
Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення, у якому військовий російської федерації зізнається у розстрілі військовополоненого.

Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю, 13 травня.

Спецслужба документує, як загарбник власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів: зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину.

“Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл – мы его в спину…” – цитує СБУ військового РФ.

“Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Втім, син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли», – зазначили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що проводять системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам.

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Україна

Військовий РФ зізнався матері, як розстріляв українського полоненого. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення, у якому військовий російської федерації зізнається у розстрілі військовополоненого. Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю, 13 травня. Спецслужба документує, як загарбник власноруч фіксує...

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