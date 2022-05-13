Війна закінчиться до кінця року, переломний момент буде в серпні, – Буданов

Фото: пресцентр 95 бригади

Війна в Україні закінчиться до кінця року, і всі тимчасово захоплені росією території буде повернуто під український контроль.

Про це в інтерв’ю Sky News сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Переломний момент настане у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року. У результаті, ми відновимо українську владу на усіх територіях, в тому числі на Донбасі та в Криму”, – сказав Буданов.

За його словами, в Росії вже йде підготовка замаху, направленого на повалення Путіна, а сам президент Росії важко хворий на рак.

Буданов зауважив, що Україна має чудову розвідувальну інформацію з Росії.

“Ми все знаємо про нашого ворога. Ми дізнаємося про їх плани майже одразу, як вони їх створюють”, – зазначив розвідник.

Він додав, що не здивований постійними поразками Росії в Україні.

“Європа бачить в росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми вісім років б’ємося із росією і можемо сказати, що широко розрекламована російська міць – це міф. Це не сила, це – навала людей зі зброєю”, – підсумував Буданов.

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