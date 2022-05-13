В російському Омську військкомат закидали коктейлями Молотова

Колаж "24 канал"

У російському Омську люди закидали військкомат коктейлями Молотова.

Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує “Медіазона” із посиланням на місцеві ЗМІ.

У будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова.

Як розповіли свідки, біля неї відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.

У регіональному управлінні МВС на запит журналістів повідомили, що “не коментують” інцидент.

Від 24 лютого по 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.

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