В російському Омську військкомат закидали коктейлями Молотова

У російському Омську люди закидали військкомат коктейлями Молотова.
Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує “Медіазона” із посиланням на місцеві ЗМІ.
У будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова.
Як розповіли свідки, біля неї відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.
Від 24 лютого по 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.
Читайте також:
“Заходило 100 морпіхів, вийшло 50. Який довбо*об сюди поїде?”: рашист розповів, як окупанти “зачищають” українські села
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!