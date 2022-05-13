Уже 1,5 тис українських військових опановують техніку країн-партнерів, – МОУ

Фото: Головком ЗСУ у ФБ

Уже 1,5 тис українських військових опановують техніку країн-партнерів та повернуться в нашу країну в якості інструкторів.

Про це у своєму зверненні в п’ятницю, 13 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти”, – розповів міністр.

Він наголосив, що Президент України Володимир Зеленський особисто, прем’єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги.

“Є значні успіхи, але є і складнощі”, – каже без деталей глава оборонного відомства.

“Щодоби під час спілкування віч-на-віч з міністрами оборони країн-партнерів мені доводилось їм системно пояснювати те, що Україні потрібне важке озброєння – авіація, артилерія, танки і бронетехніка тощо – західних зразків і калібрів, які використовують країни НАТО. Головним аргументом було те, що Україна захищає усю Європу, а посилення нашої оборони – це зміцнення східного флангу НАТО. Тому забезпечення фактичної взаємосумісності армій Альянсу з українськими силами оборони відповідає спільним інтересам”, – розповідає глава МОУ.

“Врешті-решт відбувся тектонічний зсув. За місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла здолати 30 років”, – каже Резніков.

Він нагадав, що Україна вже отримує важке озброєння від партнерів – американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті.

“Три місяці тому це вважалося неможливим. Таким чином, до стратегічної поразки РФ на полі бою додалася стратегічна поразка на міжнародному рівні. Якщо згадати, що цивілізований світ посилює економічні санкції, а Фінляндія і Швеція готуються подати заявки на вступ до НАТО, то міжнародний контекст для Кремля системно погіршується. Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку”, – наголосив міністр.

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