Росіяни відводять підрозділи від Харкова і бояться, щоб ЗСУ не зайшли їм у тил під Ізюмом

Російські війська і надалі відходять з-під Харкова, натомість ЗС України загрожують ударом у тил угрупованню ворога під Ізюмом.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 13 травня.
“На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.
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