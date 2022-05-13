Росіяни відводять підрозділи від Харкова і бояться, щоб ЗСУ не зайшли їм у тил під Ізюмом

Ілюстративне фото. 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою

Російські війська і надалі відходять з-під Харкова, натомість ЗС України загрожують ударом у тил угрупованню ворога під Ізюмом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 13 травня.

“На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

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