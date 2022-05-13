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Росіяни вдарили по передмістю Харкова: знищено гуманітарний центр

13/05/2022 12:33

Російські загарбники завдали ракетний удар по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню Харківщини.

Про це вранці в п’ятницю, 13 травня, повідомила пресслужба Дергачівської міськради.

“Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі (у п’ятницю, 13 травня, – “Н”) окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, і водночас наш гуманітарний штаб.

Тому сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов’язково проінформуємо вас про подальші дії”, – йдеться в повідомленні.

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