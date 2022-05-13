Росіяни вдарили по передмістю Харкова: знищено гуманітарний центр

Російські загарбники завдали ракетний удар по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню Харківщини.
Про це вранці в п’ятницю, 13 травня, повідомила пресслужба Дергачівської міськради.
“Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі (у п’ятницю, 13 травня, – “Н”) окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, і водночас наш гуманітарний штаб.
Тому сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов’язково проінформуємо вас про подальші дії”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Намагаються зробити пустелю: окупанти кинули всі сили на спробу прориву лінії оборони на Луганщині, – Гайдай
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!