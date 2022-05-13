Росіяни намагаються прорватися до Слов’янська і Краматорська, – розвідка Британії

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Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов’янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, оприлюдненому пресслужбою міноборони Сполученого Королівства.

“Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об’єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни”, – мовиться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7SVSQChAFe 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vqt5MS4LR5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2022

Також повідомляється, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

Фотографії свідчать, що при спробі перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки як мінімум однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи.

“Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська не змогли досягти якихось значних успіхів, незважаючи на концентрацію сил у цьому районі після відведення та розміщення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

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