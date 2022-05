Росіяни намагаються прорватися до Слов’янська і Краматорська, – розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов’янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, оприлюдненому пресслужбою міноборони Сполученого Королівства.

“Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об’єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни”, – мовиться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2022

