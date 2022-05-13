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Прокуратура повідомила про підозру Тетяні Поп – пособниці окупантів із Закарпаття

13/05/2022 23:31

Жительці Закарпаття Тетяні Поп, яка виїхала до Москви і підтримує російську агресію проти України, повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Про це 23 травня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

“За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури місцевій жительці заочно повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України та окупації частини території (ч. 2 ст. 436-2 КК України)”, – ідеться в повідомленні.

З поширеного фото та з опису діянь зрозуміло, що це Тетяна Поп – уродженка Хуста, 1983 р.н. Вона почала виступати на російському ТБ ще з 2012 року, позиціонує себе як “русинська активістка”, фактично є пособницею російських пропагандистів та окупантів.

“За даними слідства, наприкінці 2019 року жінка виїхала до Москви, звідки систематично провадить підривну діяльність проти України. Вона регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів, відкрито підтримуючи збройну агресію РФ та самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих територіях.
Для розповсюдження кремлівської пропаганди підозрювана створила близько десятка профілів у соціальних мережах. Там вона поширювала пости із дезінформацією, виправдовуючи дії армії РФ та дискредитуючи Збройні сили України. Зокрема, вона називала війну “операцією з повного звільнення Донбасу”, заперечувала присутність військових агресора на Чернігівщині, а відео із загиблими там цивільними мешканцями називала “черговою постановкою”, – зазначає прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

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Україна

Прокуратура повідомила про підозру Тетяні Поп – пособниці окупантів із Закарпаття

Жительці Закарпаття Тетяні Поп, яка виїхала до Москви і підтримує російську агресію проти України, повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Про це 23 травня повідомила пресслужба Офісу генерального...

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