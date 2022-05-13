Home / Війна / Харків з понеділка відновлює роботу громадського транспорту

Харків з понеділка відновлює роботу громадського транспорту

13/05/2022 18:18

З понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Влада планує запустити чотири трамвайні та вісім тролейбусних і 25 автобусних маршрутів.

Про це у відеозверненні в п’ятницю, 13 травня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом, звісно, збільшимо кількість маршрутів. Також із понеділка ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста Харкова люди могли дістатися туди, куди їм потрібно”, – сказав Терехов.

Він пообіцяв, що схему роботи наземного транспорту буде оприлюднено на сайті міськради в суботу, 14 травня, а інформацію про інтервал руху буде розміщено на всіх зупинках.

Терехов додав, що громадський транспорт працюватиме 7:00 до 19:00. Перші два тижні проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним.

За словами міського голови, унаслідок ворожих обстрілів у Харкові було знищено понад половину трамвайного парку та 35 км ліній електропередач, тому спочатку громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.

Читайте також:
Мер Харкова Терехов каже, що напередодні “вторгнення РФ” з міста не пішов жоден великий інвестор

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Місця масових поховань навколо Маріуполя все збільшуються, – “Схеми”

Місця масових поховань біля Маріуполя Донецької області продовжують збільшуватись. Про це в п’ятницю, 12 травня, повідомляє проєкт “Схеми” (“Радіо Свобода”). Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse