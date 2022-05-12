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Україну захищають понад мільйон військовослужбовців, їх забезпечать, – Маляр

12/05/2022 01:31

Понад мільйон військовослужбовців регулярної армії і територіальної оборони ЗСУ наразі захищають Україну від російської агресії, і Міноборони працює над їхнім забезпеченням.

Про це на брифінгу 11 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає “Громадське“.

За її словами, під час першої фази війни були проблеми з забезпеченням індивідуальними засобами захисту, тож велику допомогу надавали волонтери. Тепер Міністерство оборони намагатиметься змінити підхід.

“Ми робимо стратегічну ставку на розвиток власного виробництва. Виробники вже завантажені військовими замовленнями до кінця року. Крім цього, оборонне відомство закуповує захисне спорядження з-за кордону”, – сказала Маляр.

Міноборони планує забезпечити засобами захисту понад мільйон українських бійців регулярної армії, тероборони, мобілізованих та тих військових, які є у складі сил резерву. Так, наприклад, із 1 по 10 травня на потреби ЗСУ надійшло понад 34 тисячі бронежилетів, понад 46 тисяч комплектів форменого одягу та понад 30 тисяч шоломів.

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