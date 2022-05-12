У ДПСУ розповіли, скільки авто ввезли з-за кордону для потреб ЗСУ за два місяці війни

Фото: ГШ ЗСУ

У Державній прикордонній службі України розповіли, скільки авто ввезли з-за кордону для потреб українського війська за два місяці війни.

Про це в четвер, 12 травня, повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Ігор Матвійчук.

“Для потреб Збройних Сил України, за 2 місяці повномасштабної війни, до нашої країни ввезено 10700 автомобілів”, – сказав він.

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