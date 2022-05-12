Розвантажували боєприпаси: у військовій частині в РФ прогримів вибух, є загиблий

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У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю Російської Федерації стався вибух, є загиблий та постраждалі.

Про це вранці в четвер, 12 травня, інформує ТАСС.

Зазначається, що вибух стався на території військової частини. Щонайменше одна людина загинула, ще восьмеро звернулися за медичною допомогою.

Пожежа виникла після вибуху пороху.

На той час військові нібито розвантажували боєприпаси. Місцеві ЗМІ зазначають, що причиною вибуху могло стати “необережне поводження з вибухонебезпечними предметами”.

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