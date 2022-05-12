Рашисти обстріляли Зеленодольську громаду з “Ураганів”, є загиблий

Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула та одна отримала поранення.

Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

“Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду – з “Ураганів”. Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську”, – написав він.

За словами глави ОВА, окупанти били як раз тоді, коли люди йшли на роботу – одна людина загинула і одна отримала поранення.

Також росіяни зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури.

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