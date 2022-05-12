На Харківщині окупанти обстріляли Дергачі, є загиблі і поранені

У Харківській області російські війська із реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Дергачі, є загиблі і поранені.
Про це повідомив міський голова В’ячеслав Задоренко у четвер, 12 травня.
“Окупанти знову обстріляли наше місто з ракет системи «Ураган». Є загиблі та поранені. Гуманітарний центр продовжує роботу”, – написав Задоренко.
Він також оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.
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